على مساحة 67 فدانا.. محافظ قنا يعلن إقامة مشروع عمراني جديد يضم 7128 وحدة سكنية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المحافظة بصدد البدء في إقامة مجتمع عمراني جديد بمدينة قنا، يضم 7128 وحدة سكنية.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ضم العقيد امام حجاجي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.





وأوضح محافظ قنا، أن المشروع سوف يقام علي مساحة 67 فدانا يضم 7128 وحدة اسكان اجتماعي بتكلفة مالية تتخطي 1.8 مليار جنيه و يستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة و ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية الحديثة بالتوسع في إقامة مشروعات إسكان حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروع الأسمرات في عدد من عواصم المحافظات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار محافظ قنا، إلى أن المجتمع العمراني الجديد سوف يضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية، بالإضافة إلي مسطحات خضراء ليكون إضافة جديدة لمدينة قنا واستمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار.





وكلف محافظ قنا، التنفيذين بمعاينة الموقع علي أرض الواقع للتأكد من خلوه من أي تعديات أو معوقات تعوق عملية بدء التنفيذ، كما وجههم بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع في الوقت الحالي ومستقبلا.





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