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أخبار العالم

أمريكا وحلفاؤها يحذرون طالبان.. ويطالبون بوقف الاغتيالات والخطف والتدمير

الأحد 31/يناير/2021 - 08:05 م
طالبان
طالبان
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على صالح
طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يوم الأحد طالبان بإنهاء سلسلة من الاغتيالات وعمليات الخطف وتدمير البنية التحتية الحيوية في أفغانستان ، بعد توقف المحادثات الأفغانية حول المصالحة الوطنية.


وجاء في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية في كابول: "نتوقع من طالبان إظهار دعمها لشعب أفغانستان من خلال إنهاء العنف ووقف تدمير البنية التحتية الحيوية والالتزام بسلام مستدام".


واتهم الحلفاء التمرد بحفر طرق وتدمير أبراج خلوية وتفجير محطات طاقة ، وحذروا من تفاقم المشاكل الاقتصادية للناس على الأرض.




بدأت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في وقت سابق من هذا الشهر ولكن لم يتم إحراز أي تقدم. وبدلًا من ذلك ، شرع زعيم طالبان المقيم في الدوحة في رحلة إلى إيران يوم الأحد لإجراء محادثات مع وزير الخارجية جواد ظريف بشأن تنفيذ اتفاق الدوحة مع الولايات المتحدة.


واتهم المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي الجماعة المسلحة هذا الأسبوع بالفشل في الوفاء بالتزامها بإنهاء الهجمات العنيفة على قوات الأمن الأفغانية والمدنيين. ونفى متحدث باسم طالبان أن تكون طالبان قد انتهكت شروط الاتفاق وحث بدوره الولايات المتحدة على التمسك باتفاقاتها.
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