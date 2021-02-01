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رياضة

صفقة أثارت الجدل .. من هو دييجو رولان لاعب بيراميدز الجديد؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:12 ص
رولان مع نجوم منتخب
رولان مع نجوم منتخب أوروجواى
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عمرو الحلوانى

فاجأ نادي بيراميدز،عشاق الكرة المصرية فى اللحظات الأخيرة أمس، بالتعاقد مع الدولي الأوروجويانى دييجو رولان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.



ويعد رولان واحدا من نجوم منتخب أوروجواى فى السنوات الماضية فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتكلها ومشاركته فى العديد من البطولات القارية الكبري .




ويمتلك دييجو رولان صاحب الـ 27 عاما مسيرة قوية للغاية، حيث سبق له اللعب في أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليجانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي.


ويجيد رولان دور المهاجم الصريح بجانب الجناح الهجومي، وسجل اللاعب هدفين مع ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا هذا الموسم خلال 4 مباريات خاضها مع الفريق.



وتعاقد بيراميدز مع الأوروجويانى رولان في ظل تحفظ المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني على أداء المهاجم الغاني جون أنطوي ورغبته في استقدام لاعب أجنبي مميز.


ويمتلك النجم الأورجوياني أرقامًا هائلة كأحد الهدافين المتميزين، حيث لعب 121 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو، ساهم في 45 هدفا، سجل 33 وصنع 12 هدفا اخرى.


كما خاض المهاجم 41 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا، فيما لعب 18 مباراة في الدوري المكسيكي سجل خلالهم 7 أهداف.


ويعد دييجو رولان مهاجم دولي في صفوف منتخب أوروجواي، ويكمل النجم الدولي المثلث الهجومي لمنتخب أوروجواي بجانب الثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني، حيث خاض 25 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل 4 أهداف وصنع 6 اخرى.

 

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