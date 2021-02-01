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رياضة

بعد خطف صفقة الزمالك.. بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:12 ص
دييجو رولان
دييجو رولان
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حسن العمدة
أعلن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز إتمام التعاقد بشكل رسمي مع مهاجم أوروجواي دييجو رولان، ليصبح لاعبا في صفوف بيراميدز بداية من يناير الجاري.

ويمتلك دييجو رولان صاحب ال٢٧ عاما مسيرة قوية للغاية، حيث سبق له اللعب في أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليحانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي.

وأعرب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته بالتعاقد مع صفقة عالمية مثل دييجو رولان موضحا أنه إضافة قوية لخط هجوم الفريق في المرحلة المقبلة.

شدد الرئيس التنفيذي على أن الإدارة وفقا لخطة دعم فريق الكرة دعمت المراكز التي تحتاج للدعم في انتقالات الشتاء بعد ضم أسامة جلال قائد دفاع المنتخب الأولمبي، بجانب دييجو رولان المهاجم العالمي الخطير والمتميز. 

ويمتلك النجم الأورجوياني أرقاما هائلة كأحد الهدافين المتميزين، حيث لعب 121 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو، ساهم في 45 هدفا، سجل 33 وصنع ١٢ هدفا آخرين.

كما خاض المهاجم ٤١ مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم ٥ أهداف وصنع هدفا واحدا، فيما لعب ١٨ مباراة في الدوري المكسيكي سجل خلالهم ٧ أهداف.

ودييجو رولان مهاجم دولي في صفوف منتخب أوروجواي، ويكمل النجم الدولي المثلث الهجومي لمنتخب أوروجواي بجانب الثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني، حيث خاض ٢٥ مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل ٤ أهداف وصنع ٦ آخرين.

نجح مسئول نادي بيراميدز فى التعاقد مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي وفريق إنبي البترولي لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق الميركاتو الشتوي.

يذكر ان الزمالك دخل فى مفاوضات إنبي لضم أسامة جلال، ونجح بيراميدز فى خطف اللاعب فى اللحظات الأخيرة.

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