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محافظ أسوان: إدراج ثلثي قرى المحافظة في مبادرة الرئيس لتطوير الريف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:04 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إن مبادرة شتي في بلدك لاقت إقبالا كبيرا من المصريين حتى أن وزير النقل زود عدد القطارات المتجهة إلى أسوان في الفترة الأخيرة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»؛ أن في عملية التطوير الشاملة للقرى في مصر تم البدء في تطوير 13 قرية، منوها أنه في المبادرة الأخيرة لرئيس الجمهورية لتطوير الريف تم إدراج ثلثي قرى أسوان يشملها التطوير في الفترة الأخيرة. 

وأكد عطية، أن الدولة تهدف إلي أن يصبح الريف حضاريا يليق بالمصريين، مشيرا إلى أنه تم توثيق الوضع قبل التطوير لكي يعرف المصريون الفرق قبل التطوير وبعده. 

وأشار عطية، إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سوف يتم الانتهاء من تطوير سوق أسوان، لافتا أن القرى التي يتم تطويرها تخرج على أعلى مستوى من التطوير في كافة المجالات. 

ونوه عطية، أن العمالة التي تعمل في مجال التطوير من شباب محافظة أسوان؛ مرددا: «العاملة تتخطى 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة». 
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