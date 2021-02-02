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استشاري القلب: مصر بذلت جهودا كبيرة لتنظيم مونديال اليد وحصلت على إشادة عالمية.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:01 ص
مونديال كرة اليد
مونديال كرة اليد
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد أشرف عيسى استشاري القلب ومدير مركز القلب الرياضي أن المجهود الذي قامت به الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد كان مضاعفا نظرا لهذا الوقت الاستثنائي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف عيسى خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن بطولة العالم لكرة اليد استثنائية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي قامت به مصر بتنظيم بطولة كبرى هناك بطولات تم إلغاؤها من العالم.

وأشار استشاري جراحات القلب ومدير مركز القلب الرياضي إلى أن توجيهات القياة السياسية كانت سبب نجاح البطولة نجاحا باهرا والحصول على إشادة كبيرة من العالم.

وأوضح عيسى أن البطولة تمت في 4 ملاعب وما يقرب من 5 فنادق وسط إجراءات احترازية مشددة، مؤكدا أن خطة التأمين الطبى والتى أشرفت على تنفيذها وزارة الصحة شملت تطبيق سياسة المجموعة المغلقة full Bubble، وهى مجموعة ثابتة من العاملين بالفنادق والفريق الطبى تكون مصاحبة لكل فريق من الفرق المشاركة فى البطولة، وذلك لتقليل الاختلاط وهو ما جرأ العالم كله فى تنظيم بطولات.
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