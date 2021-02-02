استشاري القلب: مصر بذلت جهودا كبيرة لتنظيم مونديال اليد وحصلت على إشادة عالمية.. فيديو

أكد الدكتور أحمد أشرف عيسى استشاري القلب ومدير مركز القلب الرياضي أن المجهود الذي قامت به الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد كان مضاعفا نظرا لهذا الوقت الاستثنائي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم.





وأضاف عيسى خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن بطولة العالم لكرة اليد استثنائية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي قامت به مصر بتنظيم بطولة كبرى هناك بطولات تم إلغاؤها من العالم.





وأشار استشاري جراحات القلب ومدير مركز القلب الرياضي إلى أن توجيهات القياة السياسية كانت سبب نجاح البطولة نجاحا باهرا والحصول على إشادة كبيرة من العالم.



