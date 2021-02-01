هادي خشبة: موسيماني وجد ضالته في ثنائية أيمن أشرف وبانون

قال هادي خشبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، إن انضمام بدر بانون كان إضافة كبيرة للأحمر، مشيرا إلى أن موسمياني المدير الفني للأهلي وجد ضالته فى ثنائي الدفاع أيمن وبانون.





وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم اف ام: "بدر بانون رائع ويمتلك إمكانات كبيرة ويرى الملعب بطريقة مميزة".





واستكمل: استطاع بانون خلق ثنائية مع أيمن أشرف الذي تطور أيضا بشكل كبير.





وتابع: أعتقد أن سبب تطور أيمن أشرف أتى من ثقته في بدر بانون، موسيماني وجد ضالته في ثنائية أيمن أشرف وبدر بانون.



