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رياضة

هادي خشبة: موسيماني وجد ضالته في ثنائية أيمن أشرف وبانون

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:41 م
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
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محمد رشاد
قال هادي خشبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، إن انضمام بدر بانون كان إضافة كبيرة للأحمر، مشيرا إلى أن موسمياني المدير الفني للأهلي وجد ضالته فى ثنائي الدفاع أيمن وبانون.

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم اف ام: "بدر بانون رائع ويمتلك إمكانات كبيرة ويرى الملعب بطريقة مميزة".

واستكمل: استطاع بانون خلق ثنائية مع أيمن أشرف الذي تطور أيضا بشكل كبير.

وتابع: أعتقد أن سبب تطور أيمن أشرف أتى من ثقته في بدر بانون، موسيماني وجد ضالته في ثنائية أيمن أشرف وبدر بانون.

وخاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم، الإثنين، في ملعب جامعة قطر استعدادًا لملاقاة الدحيل يوم الخميس المقبل ضمن منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران

وجاءت المحاضرة لتحفيظ اللاعبين عدد من الأمور الفنية والواجبات المكلفين بها خلال المران الذي انطلق بعدها مباشرة.

وشهد مران الأهلي الجماعي عودة حسين الشحات للمشاركة من جديد، بعدما شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس، الأحد، ليعلن جاهزيته لمواجهة بطل قطر.

وشارك الشحات في المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء للتدريبات البدنية وآخر للكرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى بالأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهدت تدريبات الحراس تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.
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