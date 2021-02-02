أفضل سيارات سبورت 2021 في السعودية والوطن العربي

تعتبر السيارات الرياضية او الاسبورت كار من اهم فئات السيارات لدى معظم الشباب فى الوطن العربى ، وبالاخص فى الخليج العربى والمملكة العربية السعودية .





وخلال السطور القادمة سنقدم اهم 5 سيارات رياضية يعشقها شباب الوطن العربى .





1- شفروليه كورفيت ستينجراي 2020

تعتبر السيارة شفروليه كورفيت ستينجراي موديل 2020 اول سيارة كورفيت معقولة السعر بمحرك وسطي من شيفروليه على الإطلاق.

وتقدم شفروليه كورفيت ستينجراي 2020 للعملاء مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا ومهارة الصنع والرفاهية، بالاضافة الى انها توفر تجربة قيادة هي الأفضل في تاريخ كورفيت.





2- دودج تشالنجر

تاتى السيارة دودج تشالنجر إحدى السيارات القليلة ذات التصميم المدروس والمتقن، وتتميز السيارة بشرائط السباق، وغيرها الكثير للتغلب على الشوارع والطرقات بقوة الروح والأسلوب، بالإضافة الى احتوائها على عجلات الألومينيوم الكربون اللامع 18 بوصة القياسية إلى العجلات البرونزية الغامقة 20 بوصة المتوفرة .





3- فورد موستانج

ظلت فورد موستانج لسنوات طويلة وحتى يومنا هذا حصانا رابحا بقلعة فورد، والأكثر شهرة بين السيارات الرياضية عالية الآداء، ويأتي طراز هذا العام بأسلوب استثنائي وحضور قوي لا مثيل لهما.





4- تويوتا سوبرا

يعد الجيل الخامس من تويوتا سوبرا من أهم السيارات الرياضية في تاريخ شركة تويوتا حيث جمعت بين الرياضية والاعتمادية، والذي حقق الجيل الرابع منها نجاح، وشعبية كبيرة حيث ظهر في سلسلة أفلام Fast and furious الشهيرة، وحظت تويوتا سوبرا بشعبية كبيرة في عالم التعديل.





5- نيسان GTR

تتصف نسيان جي تي ار 2021 بتصميمها الرياضي المميز والعريق الذي عهدنها على مر 10 سنوات، وتعتبر الطراز "نيسمو" الأجمل من بين نسخ نيسان جي تي ار.