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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 130 ألفا و759 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 130 ألفا و759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 26 مليونا و317 ألفا و623 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 1881 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 443 ألفا و355 حالة.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم توزيع 49 مليونا و936 ألفا و450 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 32 مليونا و222 ألفا و402 جرعة على الأقل للمواطنين.
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