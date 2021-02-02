العدل تلغي الضبطية القضائية عن لواءين وبعض العاملين في مشروع المحاجر بالقاهرة

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزير العدل بشأن الغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة.





وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية على ان تلغي صفة الضبطية القضائية الممنوحة بقرار وزير العدل لكل من اللواء على محمد عطوة الدسوقي المدير التنفيذي بمشروع المحاجر، واللواء العربي الحسيني إسماعيل مدير إدارة الاتاوات بمشروع المحاجر، وجيولوجي جمال حنفي صالح محمد مفتش محاجر.





كما تلغي صفة الضبطية القضائية الممنوحة لـ أشرف على إبراهيم المشد رئيس مجموعة أمن، وأشرف محمد يوسف رئيس قطاع بإدارة الامن.