ظهور حالات شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور في الصين

بعد ظهور فيروسات كورونا ونيباه الفتاكة، أعلنت السلطات الصينية عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8"، في ظهورٍ جديد للفيروس الذي قبل أكبر من 15 سنة، وفقًا لصحف دولية.





واكتشفت السلطات حالات إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى بين طيور البجع البرية في القصر الصيفي القديم أو "يوان مينج يوان" في بكين.





وقالت السلطات، إن "ثلاثة من طيور البجع أصيبت حتى الآن وتوفي ثلاثة، وفقا لوكالة "شينخوا".





وقامت السلطات المحلية بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ، وتعقيم البيئة والتخلص من جميع الطيور البرية النافقة بأمان.





وقبل أيام، حذر تقرير خاص نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، من تفشي فيروس "نيباه" في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.





وقبل فيروس "نيباه"، ظهر في الصين، فيروس الطاعون الدبلي، حيث أعلنت الصين في يوليو الماضي حالة الطوارئ بعد ظهور مستوى الخطر الثالث لتفشي الطاعون الدبلي في منطقة منغوليا، محذرة من تحول المرض إلى وباء جديد قد يهدد العالم.









