شوبير يحذر الأهلي من الخداع بهذا الأمر قبل النهائي الافريقي.. تفاصيل

حذر الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي بنقطة هامة قبل مواجهة الترجي التونسي بالنهائي الافريقي.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “حذار الخداع بنتائج الترجي الأخيرة في البطولات المحلية بتونس التركيز عندهم منصب نحو افريقيا".

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يواجه الأهلي نظيره الترجي يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً على أن تكون مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر الحالي على ستاد القاهرة الدولي.

ويخوض الترجي التونسي مباراتين قبل مواجهة الأهلي الأولى أمام محيط قرقنة اليوم في كأس تونس والثانية يوم 12 من الشهر الجاري أمام النجم الساحلي في المرحلة النهائية من الدوري التونسي.

فيما سيخوض الأهلي مباراة أخيرة قبل مواجهة الترجي ستكون أمام بلدية المحلة يوم 11 من الشهر الجاري.