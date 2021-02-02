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منوعات

فرنسا والسويد تنصح هذه الفئة العمرية بعدم أخذ لقاح أكسفورد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أعلنت وزارات الصحة فرنسا أو السويد  اليوم أن لقاح  أوكسفورد  لن ينصح به لمن هم فوق 65 عاما.


يأتي ذلك بعد أن نصحت ألمانيا بعدم  منح لقاح أكسفورد لمن هم فوق 65 عامًا ، حيث ادعى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أن اللقاح  غير فعالة تقريبًا لتك الفئة العمرية.


 جاءت الاعتراضات القارية على اللقاح الأسبوع الماضي وسط خلاف غاضب بين الكتلة وأسترا زينيكا بشأن تأخر الإمدادات ، والذي شهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم فك قيودها مؤخرًا في بدء عملية التطعيم.


 اتفقت ستوكهولم وباريس اليوم مع برلين على أنه لا توجد بيانات كافية لإظهار كيف يؤثر اللقاح على المرضى المسنين.


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