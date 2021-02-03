رئيس البرلمان العربي من جنيف: العرب الأكثر من عانى من ويلات الإرهاب

أجرى عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مباحثات موسعة مع عدد من القيادات والخبراء بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك من خلال المقر الرسمي للاتحاد في جنيف.





وشارك في هذه المباحثات مجموعة من رؤساء فرق العمل والمجموعات المعنية بمجالات اهتمام البرلمان العربي، إضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين برئاسة السفير مختار عمر، كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي، كما انضم إلى المباحثات عدد من الخبراء في بعض المنظمات الدولية الأخرى الشريكة للاتحاد البرلماني الدولي.





وقد تناولت المباحثات عددًا من الموضوعات الهامة، جاء في مقدمتها مكافحة الإرهاب، حيث حرص العسومي، رئيس البرلمان العربي، على إعطاء أولوية متقدمة لهذا الموضوع الحيوي، لا سيما في ظل تأكيده الدائم على أن الشعوب العربية، هي من أكثر شعوب العالم التي عانت من ويلات هذه الظاهرة واكتوت بنارها.

وفي هذا السياق، شدد رئيس البرلمان العربي على الدور الوقائي الهام الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، سواء على المستوى التشريعي أو من خلال مكافحة عمليات التجنيد التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المتطرفة من خلال العمل على نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير، مشيرًا في هذا السياق إلى اللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب التي استحدثها البرلمان العربي مؤخرًا والتي سيكون لها دور كبير في هذا الشأن.

وأكد "العسومي" خلال المباحثات حرص البرلمان العربي على توثيق التعاون والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ضوء الخبرة الدولية العريقة التي يتمتع بها الاتحاد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن البرلمان العربي كان حريصًا على المشاركة بوفود رفيعة المستوى في الاجتماعات الست التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي مؤخرًا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وتحديدًا في الموضوع المتعلق بالتوصل إلى تشريع نموذجي عالمي موحد لتعويض ضحايا الإرهاب، منوهًا إلى أنه سيكون هناك لقاء مرتقب له، في إطار هذه الزيارة، مع رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك للاتفاق على أسس التعاون المستقبلي بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

على صعيد آخر، عقد رئيس البرلمان العربي مباحثات بنًّاءة مع اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا التي تشهدها المنطقة.











وفي هذا السياق، استعرض "العسومي" خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي التي تهدف إلى التركيز على الدبلوماسية البرلمانية العربية في دعم الجهود الرسمية المبذولة لتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية سياسيًا، معربًا عن تطلعه إلى التنسيق المستمر مع الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الشأن، والاستفادة من شبكة علاقاته وشراكاته الدولية القوية لدعم القضايا العربية على جميع المستويات.