ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أصيب بسكتة قلبية.. قصة وفاة شاب سعودي بعد ساعات من موت والده

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:06 م
وفاة شاب بعد سماع
وفاة شاب بعد سماع نبأ رحيل والده
Advertisements
شيماء مصطفى
كان خبر وفاة والده المريض، بمثابة القشة التي قسمت شاب سعودي، خر صريعًا وتوفى بعد سماع نبأ رحيل أبيه.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تفاصيل ما جرى، حيث قالت إن الرجل توفى إثر سكتة قلبية أدت إلى سقوطه على الأرض عقب سماع نبأ وفاة والده الراقد في المستشفى إثر حادث سير تعرض له سابقًا.

وذكرت الصحيفة أن الأسرة سارعت إلى نقل الرجل إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا تعرضه لسكتة قلبية وأعلنوا وفاته.

وفجعت العائلة السعودية بالأب والابن معًا، ودفنت الأب بعد صلاة الظهر والابن بعد صلاة العصر، في مقبرة صديان بحائل.

وتداول عدد كبير من السعوديين، القصة، ناعيين الأب وابنه، مؤكدين أن هذه الحادثة تجسد معنى الحب والوفاء في الحياة والموت، بين الأب وابنه.

وكان آخر ما دونه الابن على حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه".

وكان الوالد فلاح بن شباب الشريطي الشمري الذي يعمل معرّف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في مستشفى الملك خالد بحائل جراء حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير الماضي، أدخله العناية في المستشفى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكتة قلبية.. وفاة مارادونا عن عمر ناهز الـ 60 عاما

وفاة أسطورة كرة القدم الأكثر حزنا في 2020 .. 13 معلومة عن مارادونا

طبيب مارادونا يواجه تهما بالإهمال .. الشرطة تحقق في وفاة أيقونة كرة القدم الأرجنتينية باعتبارها جريمة قتل

سحبوه ودهسوه 4 مرات| أب وابنه يشتركان في نهاية مأساوية لـ أربعيني

لم يتحمل ألم الفراق.. قصة وفاة أب بعد 48 ساعة من رحيل ابنه في حادث سير بالسعودية

ترشيحاتنا

علي الطيب يعلن وفاة والده.. والجنازة بعد صلاة الظهر

بسبب صورة مخيفة.. تحذير خطير من ارتداء الأطفال ملابس زرقاء في حوض السباحة

فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي والدحيل فى كأس العام للأندية

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

حكم كشف المرأة عن طبيب أمراض النساء؟.. الإفتاء تجيب

استمتع بمشاهدة جلده يتساقط.. شابة تسكب الماء المغلي على حبيبها وهو نائم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور