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امتحانات نصف العام.. تصريح مهم من وزيرة الصحة.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:00 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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هاجر إبراهيم
علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على احتمالية استئناف العام الدراسي، قائلة: "دا مش قرارى، بل هو قرار لجنة الأزمات برئاسة دولة رئيس الوزراء"، مشيرة إلى أنه يتم عرض جميع وجهات النظر ويتم اتخاذ القرار من رئيس الوزراء.


فى سياق آخر، قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن مصر معروفة بأن بها قطاعا طبيا وقائيا قويا، مشيرة إلى أنه يوجد ابتكار فى أساليب الوقاية والحماية به.


وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كورونا يعتبر حدثا جديدا على العالم، ولكن من خلال خبرات وزارة الصحة المصرية استطاع مسئولو الوزارة ابتكار أساليب الحماية اللازمة خلال تنظيم مونديال كأس العالم لكرة اليد 2021.


وأوضحت أنه تم القيام بإجراءات احترازية معينة خلال مونديال كأس العالم لليد، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات كبيرة فى جميع الفنادق التى تستقبلهم، كما أن 7 عيادات فى الاستاد غير العيادات التى تم عملها، بالإضافة إلى الإشراف على صحة المياه ومقاومة الآفات فى الفنادق والملاعب.
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