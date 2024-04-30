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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمية مراكز البيانات والحوسبة السحابية وكيف تساهم في دخول مصر لعصر الرقمنة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المهندس باسم بشري، استشاري معهد تكنولوجيا المعلومات، إن الحوسبة المقصود بها أجهزة الكمبيوتر، وسحابية مقصود بها أنها موجودة بمكان أخر أو بعيد، مشيرا إلى أن أى مؤسسة حكومية لديها كم من البيانات مثل: الشهر العقاري، والتي لم تعد فى دفاتر ورقية، بل تم رقمنتها فى أجهزة الكمبيوتر.

وأضاف المهندس باسم بشري، استشاري معهد تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه كان هناك لكل جهة حكومية من الحكومات لديها “داتا سنتر” صغير خاص بها فى المكان لديها، موضحا أنها كانت مكلفة جدا ويجب العناية بها حتي لا يتم مسح البيانات الموجودة بها.

وتابع المهندس باسم بشري، استشاري معهد تكنولوجيا المعلومات، أن الأن أصبح هناك مراكز البيانات والحوسبة بها تأمين جيد ووسائل الإتصالات بها متاحة دائما، وبالتالي تم توفير كبير فى التكلفة.

المهندس باسم بشري تكنولوجيا المعلومات معهد تكنولوجيا المعلومات الحوسبة الكمبيوتر

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