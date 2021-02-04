قراءة المعوذتين وآية الكرسي.. روشتة من أسامة الأزهري لتحصين نفسك من الأعمال والسحر.. فيديو

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن أى شخص يريد أن يحصن نفسه من "الاعمال والسحر" عليه قراءة المعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة.





وأضاف أسامة الأزهري خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه "دى ام سى" ، هناك ايات تسمي ايات الحفظ والتحصين وما ذكرناه سابقا منها بالاضافة علي المواظبة علي قول " بسم الله الذي لا يضر مع اسمة شىء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ".



