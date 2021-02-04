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قراءة المعوذتين وآية الكرسي.. روشتة من أسامة الأزهري لتحصين نفسك من الأعمال والسحر.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:21 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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إبراهيم القادري
أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن أى شخص يريد أن يحصن نفسه من "الاعمال والسحر" عليه قراءة المعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة.

وأضاف أسامة الأزهري خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه "دى ام سى" ، هناك ايات تسمي ايات الحفظ والتحصين وما ذكرناه سابقا منها بالاضافة علي المواظبة علي قول " بسم الله الذي لا يضر مع اسمة شىء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ".

واوضح أسامة الأزهري ، أن هذه التحصينات والآيات تحمي الإنسان من السحر والدجل وجربت على مدى قرون من الزمن وثبت أنه عند المواظبة على قراءتها لن يصيبك اي سحر او عمل .
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