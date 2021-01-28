أسامة الأزهري: الراحلة عبلة الكحلاوي كان لها دور كبير في صناعة الإنسان المصري.. فيديو

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أن العزاء لما جميعا كمصريين في فقد نموذج مصري أصيل وله دور في صناعة الانسان المصري فائق الجودة وهي الدكتورة عبلة الكحلاوي.





وأضاف الأزهري خلال لقاء له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الدكتورة عبلة الكحلاوى كانت فى نظرى قيمة تكونت من 3 موارد وسقيت بـ 3 أنهار امتزجت بشخصيتها.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أن والدها المداح الكبير محمد الكحلاوى وكان منشد حسن الصوت و كان له أثر كبير في نشأه الدكتورة عبلة الكحلاوي .



