بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

تمر شركة نيسان اليابانية بواحدة من أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات، بعدما أعلنت عن خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية.

ولم تصدر الشركة أي توقعات رسمية لأرباح العام الحالي، لكنها قدرت خسارة في الربع الأول من عام 2025 بنحو 1.38 مليار دولار، ما دفعها إلى تعليق توزيع الأرباح على المساهمين.

تسريح 20 ألف موظف وإغلاق 7 منشآت إنتاجية

ضمن خطط إعادة الهيكلة الجذرية، أكدت نيسان أنها ستقوم بتسريح 20 ألف وظيفة حول العالم، كما ستغلق سبعة من منشآتها الإنتاجية في محاولة لخفض التكاليف ووقف النزيف المالي المستمر منذ العام الماضي.

انهيار الاندماج مع هوندا يزيد من تعقيد الوضع

تزامنت هذه الأزمة مع فشل مفاوضات الاندماج مع هوندا، الأمر الذي زاد من الضغوط على الشركة وأفقدها فرصة استراتيجية لتعزيز موقعها التنافسي في سوق السيارات العالمي.

خلال الاجتماع العام السنوي الذي عقد بمقر نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية، حضر 1071 مساهمًا وسط أجواء مشحونة.

وقد شهد الاجتماع إقالة الرئيس التنفيذي السابق ماكوتو أوشيدا، واستبداله بـ إيفان إسبينوزا، كما تم إعفاء رئيس مجلس إدارة رينو جان دومينيك سينارد من مجلس إدارة نيسان.

تقدم أحد المساهمين بمقترح صريح، أكد فيه أن "كفاءة الرئيس التنفيذي السابق ماكيتو أوشيدا كانت ضعيفة للغاية"، وطالب بمحاسبة مجلس الإدارة على هذا التعيين.

كما اقترح أن "المديرين الذين قاموا بتعيينه يجب أن يغادروا الشركة أيضًا"، إلا أن مجلس الإدارة رفض المقترح رغم لهجته القاسية.