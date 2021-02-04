ماتت فى ظل نبوءة قديمة لسيدة طالع.. محطات في حياة أسمهان

نبؤة قديمة عاشت وماتت فى ظلها أميرة الطرب أسمهان، حين سمعت تلك النبوءة من سيدة تقرأ الطالع التى تنبأت بأنها ستموت فى سن صغير نتيجة حادث قريب من الماء وسيكون لها ثلاثة أولاد لن تعيش منهم سوى واحدة، فظهرت ملامح القلق على وجهها، حيث أن تلك النبؤة تحققت بالفعل.





ولدت المطربة أسمهان فى ال25 من نوفمبر من عام 1912، وأشارت مصادر أخرى أنها ولدت فى عام 1917 لتكون فى وفاتها فى عامها ال27، ورغم من حياتها القصيرة إلى أنها كانت مليئة بالأحداث والصدمات.





وتحدثت الكثير من المصادر عن علاقة أسمهان بالمخابرات البريطانية والحلفاء فترة الإحتلال الفرنسية لبلاد الشام، بالإضافة إلى علاقتها بالقصر الملكى فى عهد الملك فاروق وخاصة مع أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى.





وحاولت أسمهان الإنتحار أكثر من مرة، كما كانت هدفا لمحاولات قتل عديدة لأكثر من سبب، وهو وجود الكثير من الأعداء فى حياتها.





يوسف وهبى عن حادث وفاة أسمهان:





وحكى يوسف وهبى عن الساعات الأخيرة من عمر أسمهان، قائلا: أسمهان قبل وفاتها كانت تعمل فى فيلم من إنتاجى وهو فيلم غرام وأنتقام، وقبل رحيلها أخبرتنى أنها ستسافر لقضاء العطلة الأسبوعية فى مدينة راس البر، وطلبت منها عدم السفر، بل السفر إلى الإسكندرية ولكنها تمسكت برأيها".





وحكى أنه من الغريب أن أسمهان لم تركب مع أصدقاؤها أثناء السفر وأستقلت سيارة أستوديو مصر، وماتت غرقا بعدما انحرفت السيارة وسقطت فى الترعة، مؤكدا أن وفاتها ليس جراء حادث مدبر ولكنه قضاء وقدر، ولكن روايته لم يصدقها كثيرون، لسبب إختفاء السائق الذى خرج من السيارة بعد سقوطها من الترعة ولم يصب بالأذى.





وتجلت موهبة أسمهان منذ الصغر عندما باتت تشدو فى المنزل والمدرسة بعذ أغانى أم كلثوم وعبد الوهاب وشقيقها فريد الأطرش، ومن هنا بدأت مسيرتها الغنائية.



