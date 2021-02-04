برلمانية لـ وزير السياحة: الدرب الأحمر لو فى الولايات المتحدة لأصبح مزارا عالميا

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات لوزير السياحة الدكتور خالد العناني، على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إلقائه بيان الوزارة، قائلة: "إن مصر بها ثلث آثار العالم وما زالت السياحة ليست المصدر الأول للدخل القومى؟ ولماذا يتم إهمال الكثير من الآثار ويتم هدم بعضها بحجة عدم تسجيل الأثر فى وزارة الآثار؟ فهل من كثرة الآثار فقدنا الإحساس بأهميتها؟".









وأضافت "الجزار"، في حديثها لوزير السياحة: "لو زرت سويسرا ستجد متحف شابلن عبارة عن منزله الذى توفى فيه منذ 44 عاما، فهل هذا المتحف الحديث يقارن بينه وبين حى الدرب الأحمر بتاريخه وأحداثه ومساجده وزواياه وكنائسه وأضرحته وبه حمام «بشتاك» الذي يعد من أشهر وأندر الحمامات في مصر منذ 700 عام؟"، متسائلة: "عارف يعنى إيه الدرب الأحمر؟ يعنى بوابة المتولي يعنى تحت الربع وباب زويلة يعنى المغربلين والسروجية يعنى الخيامية وسوق السلاح والعقادين والقلعة".









وتابعت: "الدرب الأحمر لو فى الولايات المتحدة لأصبح مزارا عالميا يدر أرباحا تعادل بترول الخليج، ونحن كل أنواع السياحة ثقافية وترفيهية وعلاجية وبيئية ودينية ومهرجانات ومؤتمرات ورياضية، فلماذا فشلنا؟ هل السبب فى الإدارة؟ أم فى الشعب وثقافته؟".









وطالبت النائبة بالحفاظ على ثرواتنا وتاريخنا، وذلك بتسجيل أى مبنى قديم عمره 100 عام بواسطة هيئة تسجيل الآثار، وصيانة كل المبانى القديمة والآثار، خاصة القابلة للسقوط والانهيار، وإزالة التعديات فى حرم أى أثر كقصر "شامبليون" بوجود سيارات الفول والزبالة والسيارات الخردة حوله.









وأكدت عضو مجلس النواب، دور التعليم والأمن فى تأسيس بيئة صالحة للتدفق السياحي، مطالبة بالاشتراك والتعاون مع وزارة التعليم لإدخال السياحة فى المناهج كمادة أساسية بداية من التعليم الابتدائى وتعليم الأطفال آداب وسلوكيات التعامل مع السائح.









كما طالبت "الجزار" بتأمين السائح دون أن يشعر، حتى يتأكد من استمتاعه بجولته دون خوف، وتحسين مستوى الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية وتوفير الخدمات الأساسية عليها، بالإضافة إلى تثقيف الناس فى الإعلام ليل ونهار بأهمية السياحة وحسن معاملة السياح وعدم النصب عليهم وتجريم تقديم شركات السياحة السائحين كفريسة للبازارات للنصب عليهم.









واستطردت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "للأسف سمعتنا ليست جيدة فى الخارج، وفى الكتب السياحية الإرشادية، لذلك أطالب بحل جذرى لسمعتنا"، مشيرة إلى أنها اقترحت مبادرة على وزير النقل منذ أيام للقضاء على ظاهرة التحرش فى المواصلات بتركيب كاميرات فى وسائل المواصلات بتقنية حديثة تربط صورة المتحرش بالرقم القومى، لافتة إلى أن هذه المبادرة تكون صالحة ورادعة بدرجة كبيرة لو تم تركيب كاميرات بأماكن وتجمعات السياح.









واختتمت عضو مجلس النواب حديثها متسائلة: "مين يريد بناء كوبرى بجوار كنيسة البازيليك فى مصر الجديدة؟ ومن يريد تشويه وهدم تراث وتاريخ وحضارة مصر؟"، مؤكدة أنه لابد من موافقة وزارة السياحة والآثار قبل أى حفر أو بناء على أرض مصر.







