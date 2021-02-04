ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تنقل اليوم 5 آلاف راكب لـ55 رحلة.. أبرز الوجهات

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الخميس، 55 رحلة جوية تنقل على متنها أكثر من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 55 رحله جويه بمعدل 40 رحله دوليه إلى كل من تورنتو، بيروت، أكرا، أنجمينا، تونس، كازابلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، نيويورك، دبي، بغداد، الدوحة، البحرين، الخرطوم، عمّان، الشارقة، جوهانسبرج، مسقط، أديس أبابا، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسي علم، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5159 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تنقل اليوم 4500 راكب على متن 42 رحلة جوية

على متن 125 رحلة.. مصر للطيران تنقل 14 ألف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

مصر للطيران تسير اليوم 47 رحلة جوية على متنهم 4582 راكبا

على متن 111 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 9 آلاف راكب خلال 48 ساعة

نقلت 16 ألف راكب في 48 ساعة.. معدل تشغيل مرتفع لـ مصر للطيران مع إجازة عيد الميلاد

مصر للطيران تسير اليوم 51 رحلة دولية.. كازابلانكا وإسطنبول أبرز الوجهات

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني لـ الدولار وانخفاض عملات أخرى

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

الأهلي والدحيل.. أقوى هجوم يواجه أقوى دفاع.. والجمهور يتمنى مباراة حافلة بالأهداف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

سقوط السماوى مستمر.. "دكة" رمضان صبحي في بيراميدز تثير الجدل

عقبة وحيدة .. بيراميدز يفاوض إيهاب جلال لخلافة أروبارينا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

تصدرت التريند بأناقتها.. إطلالات سالي عبد السلام تخطف أنظار الجمهور