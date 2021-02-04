مصر للطيران تنقل اليوم 5 آلاف راكب لـ55 رحلة.. أبرز الوجهات

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الخميس، 55 رحلة جوية تنقل على متنها أكثر من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 55 رحله جويه بمعدل 40 رحله دوليه إلى كل من تورنتو، بيروت، أكرا، أنجمينا، تونس، كازابلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، نيويورك، دبي، بغداد، الدوحة، البحرين، الخرطوم، عمّان، الشارقة، جوهانسبرج، مسقط، أديس أبابا، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسي علم، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5159 راكبا.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.