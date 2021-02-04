رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى تلقى تقريرا من غرفة عمليات الوزارة والتى تشترك مع غرف الأزمات والعمليات فى المحافظات المصرية المتوقع بها سقوط أمطار.





وأضاف " قاسم " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc ، أن التقرير الصادر من غرف عمليات الوزارة تضمن انخفاضا بدرجات الحرارة ووجود رياح خفيفة على بعض المحافظات .









وأشار الى استقبال محافظتى دمياط ، وكفر الشيخ أمطارا خفيفة ومتوسطة ، لافتا إلى أن المحافظات أرسلت تقريرا باستعداد البلدلات والسيارات والتنسيق مع شركات الصرف الصحى الموجودة بالمحافظات على مستوى الاسكندرية وبالتنسيق مع المنطقة الشمالية والقوات البحرية لإعادة المركز للوحدات سواء للسيارات فى مداخل الكبارى والأنفاق .









كما تم التعميم لإرسال بعض التوصيات والتحذيرات للمواطنين فى كافة المحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم والابتعاد عن أى أشجار ولافتات وأعمدة إنارة ، وضغط عال وسيارات شفط مياه الأمطار وتجنب السير بسرعات فائقة وضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء القرى والمدن للتدخل السريع للحد من وجود أى كميات أمطار كثيفة .