خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

أكد الكابتن خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، دعمه للنادي الأهلي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري المقرر إقامتها مساء اليوم، الخميس.



وكتب خالد الغندور، على صفحته الشخصية بموقع الواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "من أجل أصحابي الأهلاوية.. بالتوفيق اليوم للنادي الأهلي المصري ضد الدحيل القطري".







وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية، وضمت قائمة الأهلى كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.





خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.





خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.



