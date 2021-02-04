جريمة مروّعة.. وزيرة لبنانية تعلق على مقتل لقمان سليم

استنكرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، مقتل الناشط اللبناني " لقمان سليم" حيث قالت "جريمة مروّعة أودت بحياة المفكّر لقمان سليم الذي عبّر دومًا عن رأيه في بلد الحريات".









وأضافت وزيرة العدل اللبنانية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر "الاستنكار لا يكفي".









وواصلت تغريدتها قائلة "الاوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد تضاعف المسؤولية على الضابطة العدلية والقضاء بإنجاز التحقيقات بسرعة وبدقة لمنع الإفلات من العقاب".







