تشرف في كل شيء ..شوبير عن فوز الأهلي على الدحيل



علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي امس على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد في أولى مواجهات كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏الأهلي للأمانه حاجه تشرف في كل شيء بصرف النظر عن النتيجه".









وفاز الأهلي أمس على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.



وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة