ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشرف في كل شيء ..شوبير عن فوز الأهلي على الدحيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:18 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم


علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي امس على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد في أولى مواجهات كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏الأهلي للأمانه حاجه تشرف في كل شيء بصرف النظر عن النتيجه".



وفاز الأهلي أمس على منافسه الدحيل القطري  بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف  في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجي علاء عن هدف حسين الشحات: كان باين إنه هيعملها

محمد محسن: الأهلي هيعملها ويتأهل

البايرن يوجه رسالة لـ الأهلي بعد الفوز على الدحيل القطري

شاهد.. فرحة عارمة لأعضاء النادي الأهلي بالجزيرة بعد التسجيل بمرمى الدحيل

إبراهيم فايق عن حكم لقاء الأهلي: هم اخترعوا قوانين جديدة

الأهلي يرد بقوة على رسالة بايرن ميونخ .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش

فوائد الخروج تحت المطر

محمد مرجان: الأهلي لا يبحث عن التتويج بالدوري أو الكأس.. فيديو

البروفة الأخيرة قبل موقعة الأهلي.. بايرن ميونخ يواجه هيرتا برلين بالدوري الألماني

لبنان.. التحقيقات تكشف خضوع لقمان سليم للمراقبة والملاحقة قبل مقتله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش