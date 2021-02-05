خالد فودة: سيناء اكتسبت ما لم تكتسبه أي بقعة على الأرض

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: إن سيناء اكتسبت مالم تكتسبه بقعة أخرى من أي بقاع الأرض، ففيها يجد كل صاحب مطلبه.





وأوضح فودة، أن سيناء حباها الله بثروات طبيعية، وميزها بجمالها الخلاب، غير أنها تمثل عاصمة السلام العالمي، موضحًا أن ندوة الإعلام الديني جاءت لتُجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها المباركة، لاسيما أن جميع الأديان السماوية تدعو للسلام.





ورحب محافظ جنوب سيناء، بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبكافة الحضور، بوجودهم داخل مدينة شرم الشيخ، متمنيًا إقامة طيبة بمدينة السلام العالمي.





جاء ذلك خلال كلمته، بندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.