قبل مواجهة البايرن.. كهربا لـ جمهوره: اللي عنده حلم هيسعى ويحققه

وعلق كهربا قائلا: "اللي عنده حلم هيسعى ويحققه .. الحياة إصرار وعزيمة وتوكل على الله ".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.