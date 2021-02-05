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رياضة

قبل مواجهة البايرن.. كهربا لـ جمهوره: اللي عنده حلم هيسعى ويحققه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجه محمود كهربا لاعب النادى الأهلى رسالة لـ متابعيه ونشر صورتين له من تدريبات الفريق وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلق كهربا قائلا: "اللي عنده حلم هيسعى ويحققه .. الحياة إصرار وعزيمة وتوكل على الله  ".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.
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