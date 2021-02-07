الكسان .. حصل على الباشوية وخلد اسمه بأفخم قصر في أسيوط

عندما تسير في شارع الثورة على ضفاف نهر النيل بأسيوط تلمح قصر من طراز معماري متميز يعرف باسم قصر الكسان باشا والذي شرف باستقبال الملك فؤاد الأول عام 1935م وعلى مر العصور شهد قصر الكسان زيارات عديدة وصدر قرارا بتحويله إلى متحف لأسيوط لما يحظى به من تحف وموقعه المتميز على ضاف نهر النيل، ولكن رغم شهرة هذا القصر الكثير لا يعرف من هو الكسان باشا صحاب هذا القصر.. الدكتور محمد رجائي الطحلاوي محافظ أسيوط الأسبق نشر السيرة الذاتية لصاحب هذا القصر ضمن سلسلة أعلام أسيوط التي ألفها.





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قال الطحلاوي عن القصر، إن الكسان ابسخرون باشا رجل أعمال ولد في مركز أبنوب عام 1865 م وكان من أسرة متوسطة الحال والتحق بالتعليم بمدينة أبنوب وعندما اعمل 10 سنوات ذهب إلى مدينة أسيوط ليلتحق بكلية الأمريكان وأكمل تعليمه بكلية الأمريكان ومكث فيها ثمان سنوات حتى أن حصل على دبلوم هذه الكلية .





كما درس الكسان ابسخرون القانون في مكتب خاله الدكتور اخنوخ فانوس المحامي الشهير في ذلك الوقت حتى اجتاز امتحان قبول المحامين فاحترف مهنة المحاماة عشر سنوات وبعده عاد لمباشرة أعماله الزراعية الشاسعة حيث كان يمتلك أراضي زراعية بأبو قرقاص بالمنيا وصنبو وبني رافع في أسيوط .





تزوج الكسان ابسخرون من فاروزة ويصا بقطر من عائلة ويصا باشا وكانت تملك عائلتها 36 ألف فدان من الأراضي الزراعية وأنجب منها 4 بنين و3 بنات وظل الكسان يدير تجارته حتى أن أصبح من كبار الأعيان وأصحاب الأملاك بأسيوط .





وقام الكسان ابسخرون عام 1910 ببناء قصره على ضاف نهر النيل بمساهمة زوجته والتي قامت باختيار موقع القصر حتى يكون لائق بأسرتها ويقع بالقرب من قصر والدها وتم بناء القصر على مساحة 7000 متر وقاموا باستدعاء كبار المهندسين من إيطاليا وانجلترا وفرنسا لتصميم وبناء القصر حتى يكون القصر مشابها للقصور الملكية ونجحوا في ذلك حيث ان القصر يشبه قصر عابدين.





والقصر يتكون من مبنى ضخم يقع وسط حديقة بمساحة حوالى فدان ونصف تقريبا يحيط به سور حديدى من جميع الاتجاهات، وقد استخدم في بناء هذا القصر الطوب الاحمر والحجر الجيرى والسقف من الكمر الحديدى والطوب المضفور، وللقصر أربع واجهات بكل واجهه مدخل تختلف زخارف كل واجهه عن الأخرى كما نجد أن القصر مكون من طابقين ما عدا الجهة الشرقية المطلة على نهر النيل فقد الحق بها دور ثالث خاص بالخدم.





وتعد الواجهة الجنوبية الواجهة الرئيسية للقصر وطولها 25,60متر الجزء الأيمن منها 10,30متر والأيسر 10,30متر والمدخل 5 أمتار وبها شبابيك تحيط بها زخارف من أوراق نباتيه يعلوها بانوه زخرفى عبارة عن أوراق نباتيه ووريدات متوجه بعقد نصف دائري.





وشرف قصر الكسان ابسخرون بزيارة الملك فاروق وزوجته الملكة فريدة حيث استقبل الكسان الملك فاروق في المرة الوحيدة التي نزل بها محافظة أسيوط، وخصص غرفة خاصة للملكة فريدة وذلك أثناء قيام الملك فاروق بافتتاح معهد فؤاد الأول الديني عام 1939 وأبدى الملك فاروق إعجابه بالقصر ومنح الكسان لقب الباشوية تقدير له









وكان هذا القصر سببا في تخليد أسم صاحبه الكسان باشا حيث في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق والفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، صدر قرار بتحويل قصر الكسان إلى متحف قومي لأسيوط عام 2008 في عهد اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط الأسبق ليتم جمع القطع الأثرية الخاصة بالمحافظة من متحف مدرسة السلام والمتحف المصري لوضعها في قصر ألكسان.





وفي زيارته لأسيوط، انتقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الإهمال الشديد الذي يشهده قصر ألكسان الأثري بمدينة أسيوط، حيث تفقد الوزير غرف القصر وشاهد خلال جولته تبعثر مقتنيات القصر الأثرية داخل الغرف على الأرض تغطيها الأتربة دون أي اهتمام بها، وانتقد الوزير ما وصل إليه هذا المبنى الأثري من إهمال شديد.





وفي عام 2013 وتحديدا في شهر أبريل، زار وزير الدولة لشئون الآثار، قصر ألكسان، وأعلن عن بدء تحويل القصر إلى متحف لأسيوط.





وعلى الرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى للآثار، في شهر ديسمبر عام 1995، بضم وتسجيل قصر ألكسان باشا بأسيوط إلى قائمة الآثار الإسلامية، وتلاها قرار آخر من مجلس الوزراء بتحويل القصر إلى متحف لمحافظة أسيوط، وتخصيص 18 مليون جنيه لإنشاء المتحف، فالقصر لا يزال مغلقا مهجورا.