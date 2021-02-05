بايرن ميونخ يتقدم على هيرتا برلين بهدف في البوندسليجا قبل موقعة الأهلي

تقدم فريق بايرن ميونخ علي نظيره هيرتا برلين بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة ٢٠ لبطولة الدوري الألماني.





وسنحت لبايرن ميونخ ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، سددها روبرت ليفاندوفسكي، لكن حارس مرمي هيرتا برلين تصدي لها.





وفي الدقيقة ٢١، استطاع كينجسلي كومان تسجيل الهدف الأول لبايرن ميونخ بعد تلقيه تمريرة رائعة من توماس مولر.





وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة هيرتا برلين، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.





وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:





في حراسة المرمي: مانويل نوير





خط الدفاع: بنجامين بافارد - ديفيد ألابا- نيكولاه زوله - لوكاس هيرنانديز





خط الوسط: يوسوا كيميتش - توماس مولر - سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - ليروي ساني





خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي





وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لبايرن ميونخ قبل السفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية ومواجهة النادي الأهلي في نصف النهائي.