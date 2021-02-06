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أخبار العالم

بريطانيا ترحب بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، اليوم السبت، إن بلاده ترحب باختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا. 

وأضاف راب في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "ترحب المملكة المتحدة بهذه الخطوة الواعدة نحو حل سياسي دائم للصراع في ليبيا ومستقبل أكثر سلامًا لجميع الليبيين".

وتابع: "هذه الخطوة ستقود السلطة ليبيا إلى إجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في ديسمبر 2021".

وأختير مساء أمس الجمعة محمد يونس بشير المنفي رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي، و عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.

كما ضمت قائمة المنفي عضو المجلس الرئاسي السابق موسى الكوني، الذي أصبح عضوا في المجلس الرئاسي عن إقليم فزان.




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