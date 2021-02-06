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توك شو

علشان متدوريش.. أشهر أطباق الباستا الإيطالية

السبت 06/فبراير/2021 - 01:54 م
الباستا الايطالية
الباستا الايطالية
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ياسمين القصاص

المطبخ الايطالي هو الأشهر حول العالم، وأطباق الباستا بتحتل مكان مهم فى قوائم مطاعم،  وأسماء الأطباق الإيطالية محيرة وشبه بعضها، ومنها:

1- رافيولي

 عجينة الباستا لكن محشوة باللحم أو الجبنة أو الخضار وبتتقدم مع صلصات مختلفة لكن أشهرها صلصة الطماطم.

 

 2- فيتوتشيني

 شرائط الباستا الطويلة، بتتقدم مع صوص سميك زي الصوص الأبيض أو صوص الريحان الأخضر.

 

 3- لازانيا

شرائحة من الباستا بتترص في الصينية وبيتم حشوها لحوم أو خضار وحتى أسماك على طبقات وبيتم إضافة الجبنة والصوص الأحمر على الوجه، بتتعمل في الفرن.

 

 4- كانيلوني

 شكلها إسطواني كبير، بيتم حشوها على حسب التفضيلات، وبيضاف على وجها الصوص والجبنة وبتتخبز في الفرن.

 

 5- لينجويني

 شبه الفيتوتشيني لكن شرايط أرفع وبتتقدم مع المأكولات البحرية وكمان صوص البيستو والصوص الأبيض.

 

 6- تورتيليني

 شبه الرافيولي لكن أصغر وعلى شكل قبعات، وهو نوع من الباستا المحشوة، وبتكون موجودة في الشوربات التقيلة أو بتتقدم لوحدها مع صوص خفيف.

 

 7- سباجيتي

 الأشهر ما بين أنواع الباستا، اسطوانات طويلة رفيعة، لها أحجام كتيرة وسباجيتي متوسطة السُمك.

 

 8- كابيليني

 شبه السباجيتي لكنها رفيعة جدًا ومعروفة بـ"شعر الملائكة"، وبتستخدم أكتر في السلطات والشوربات.

 

 9-بوكاتيني

 أسمك من السباجيتي، وشكلها اسطواني لكن مجوف، ولها نفس صوصات السباجيتي

 

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