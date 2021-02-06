علشان متدوريش.. أشهر أطباق الباستا الإيطالية

المطبخ الايطالي هو الأشهر حول العالم، وأطباق الباستا بتحتل مكان مهم فى قوائم مطاعم، وأسماء الأطباق الإيطالية محيرة وشبه بعضها، ومنها:
1- رافيولي
عجينة الباستا لكن محشوة باللحم أو الجبنة أو الخضار
وبتتقدم مع صلصات مختلفة لكن أشهرها صلصة الطماطم.
2- فيتوتشيني
شرائط الباستا الطويلة، بتتقدم مع صوص سميك زي الصوص
الأبيض أو صوص الريحان الأخضر.
3- لازانيا
شرائحة من الباستا بتترص في الصينية
وبيتم حشوها لحوم أو خضار وحتى أسماك على طبقات وبيتم إضافة الجبنة والصوص الأحمر على
الوجه، بتتعمل في الفرن.
4- كانيلوني
شكلها إسطواني كبير، بيتم حشوها على حسب التفضيلات،
وبيضاف على وجها الصوص والجبنة وبتتخبز في الفرن.
5- لينجويني
شبه الفيتوتشيني لكن شرايط أرفع وبتتقدم مع المأكولات
البحرية وكمان صوص البيستو والصوص الأبيض.
6- تورتيليني
شبه الرافيولي لكن أصغر وعلى شكل قبعات، وهو نوع
من الباستا المحشوة، وبتكون موجودة في الشوربات التقيلة أو بتتقدم لوحدها مع صوص خفيف.
7- سباجيتي
الأشهر ما بين أنواع الباستا، اسطوانات طويلة رفيعة،
لها أحجام كتيرة وسباجيتي متوسطة السُمك.
8- كابيليني
شبه السباجيتي لكنها رفيعة جدًا ومعروفة بـ"شعر
الملائكة"، وبتستخدم أكتر في السلطات والشوربات.
9-بوكاتيني
أسمك من السباجيتي، وشكلها اسطواني لكن مجوف، ولها
نفس صوصات السباجيتي