علشان متدوريش.. أشهر أطباق الباستا الإيطالية

المطبخ الايطالي هو الأشهر حول العالم، وأطباق الباستا بتحتل مكان مهم فى قوائم مطاعم، وأسماء الأطباق الإيطالية محيرة وشبه بعضها، ومنها:

1- رافيولي

عجينة الباستا لكن محشوة باللحم أو الجبنة أو الخضار وبتتقدم مع صلصات مختلفة لكن أشهرها صلصة الطماطم.

2- فيتوتشيني

شرائط الباستا الطويلة، بتتقدم مع صوص سميك زي الصوص الأبيض أو صوص الريحان الأخضر.

3- لازانيا

شرائحة من الباستا بتترص في الصينية وبيتم حشوها لحوم أو خضار وحتى أسماك على طبقات وبيتم إضافة الجبنة والصوص الأحمر على الوجه، بتتعمل في الفرن.

4- كانيلوني

شكلها إسطواني كبير، بيتم حشوها على حسب التفضيلات، وبيضاف على وجها الصوص والجبنة وبتتخبز في الفرن.

5- لينجويني

شبه الفيتوتشيني لكن شرايط أرفع وبتتقدم مع المأكولات البحرية وكمان صوص البيستو والصوص الأبيض.

6- تورتيليني

شبه الرافيولي لكن أصغر وعلى شكل قبعات، وهو نوع من الباستا المحشوة، وبتكون موجودة في الشوربات التقيلة أو بتتقدم لوحدها مع صوص خفيف.

7- سباجيتي

الأشهر ما بين أنواع الباستا، اسطوانات طويلة رفيعة، لها أحجام كتيرة وسباجيتي متوسطة السُمك.

8- كابيليني

شبه السباجيتي لكنها رفيعة جدًا ومعروفة بـ"شعر الملائكة"، وبتستخدم أكتر في السلطات والشوربات.

9-بوكاتيني

أسمك من السباجيتي، وشكلها اسطواني لكن مجوف، ولها نفس صوصات السباجيتي