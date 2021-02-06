صدر ضده 9 قرارات إزالة.. مفاجأة بشأن عقار الاسكندرية المائل

كشفت سحر شعبان رئيس حى غرب أسكندرية تفاصيل العقار المائل بمنطقة كرموز بالاسكندرية.



وقالت شعبان خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن لجنة من كلية الهندسة درست العقار المائل ووجدت بها ميل 50 سم.



ولفتت رئيس حى غرب الاسكندرية، إلى أن العقار المائل صدر ضده 9 قرارات إزالة سابقا لم يتم تنفيذها.



وأكدت سحر شعبان، أن جميع العقارات المجاورة فى نفس الشارع "مائلة مستقرة"،لافتة إلى أنه سيتم إزالة العقار المائل غدا.





