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مرأة

كيفية إنقاص الوزن أثناء الحمل

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:17 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تعانى كثير من النساء الحوامل من زيادة الوزن؛ لذا نقدم فى هذا التقرير بعض الطرق الصحية لإنقاص الوزن أثناء الحمل. 

كيفية إنقاص الوزن أثناء الحمل..

البيض:
يُعتبر مصدرًا للبروتين التي تتكون من الأحماض الأمينية التي تُعدُّ اللبنة الأساسية للخلايا في الجسم، كما يحتوي البيض أيضًا على كثير من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكولين (بالإنجليزية: Choline)، الذي يساعد على تطور الدماغ، والحبل الشوكي بشكل صحيح، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل خطر عيوب الأنبوب العصبي.

سمك السلمون:
يُعتبر مصدرًا لأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تعد ضروريةً لنمو الطفل بشكلٍ صحي، وقد تساهم في تحسين الحالة المزاجية أيضًا.

الفاصولياء:
تُعد مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والأحماض الدهنية الأساسية الضرورية أثناء الحمل، كما أنّها مصدرٌ للألياف التي تساعد على التخفيف من الإمساك والبواسير.

البطاطا الحلوة:
تحتوي على الكاروتينات (بالإنجليزية Carotenoids)، وهي أصباغٌ نباتية تتحول إلى فيتامين أ في الجسم، كما أنّها مصدرٌ لفيتامين ج، وحمض الفوليك، والألياف.

أملات تساعد في نحافة الحامل..

ووفقا لموقع motherhome ، تعتبر الفاكهة الطازجة وجبة خفيفة رائعة أثناء الحمل وتوفر للأم والطفل سكرًا صحيًا والحلويات غنية بالسكر ولا تزود الأم أو الطفل بالعناصر الغذائية الأساسية، والأطعمة الخالية من السكر مثل الجيلاتين آمنة في الاعتدال .

البيض ، الحليب ، الزبادي  التوفو كل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ، والتناول الكافي من البروتين أثناء الحمل أمر بالغ الأهمية وستُستخدم البروتينات التي تستهلكينها خلال هذا الوقت في الغالب للحفاظ على نمو طفلك على المسار الصحيح مع الحفاظ أيضًا على أنسجة الأم .

البروكلي ، الجرجير  الجبن هذه بعض المصادر الرائعة للكالسيوم وستحتاج إلى دمج طعام زيادة وزن الطفل هذا في نظامك الغذائي لضمان نمو أسنان طفلك وعظامه وتصلبها حسب الحاجة.


كيفية إذابة الدهون أثناء الحمل..

لا يعني أنكِ حامل، أنه عليكِ التوقف عن ممارسة الرياضة؛ فهي أمر مهم إذا كنت تريدين الحفاظ على وزنكِ، كذلك تساعد الرياضة على تسهيل الولادة الطبيعية، تحدثي إلى طبيبكِ قبل التخطيط لأي نظام رياضي.

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