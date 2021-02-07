بـ 300 جنيه فقط .. التأمين الصحي الشامل ينقذ ساق مريضة من البتر

قال إسماعيل العربي، مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، إن هناك مريضة تم تحويلها من مستشفى وحدة القرايا بمركز إثنا إلى مستشفى حورس التخصصي، التي تتبع نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وعليها تبين وجود قصور حاد بالدورة الدموية نتيجة انسداد الشريان الفخدي والمقبض الأيسر.





وتابع "العربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن استشاري الأوعية الدموية قاموا بعمل الفحوصات اللازمة وجهزوا المريضة للعملية التي استغرقت ساعتين ونصف، وتم عمل توسيع للشرايين باستخدام البالونات الموسعة، وأنقذنا ساق المريضة من البتر وهي في حالة مستقرة، وتحت إشراف الفريق الطبي بالمستشفى".





وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت في بورسعيد ثم الأقصر، لافتا إلى أن التأمين الصحي قدم أكثر من 32 ألف عملية جراحية متنوعة وعالية التقدم في بورسعيد، وهناك عمليات تخطت تكلفتها نصف مليون جنيه.



وأشار إلى أن الأقصر ثاني المحافظات التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، معقبا: عدد السكان يصل إلى مليون وربع وتم تسجيل 800 ألف مواطن في المنظومة، داعيا المواطنين للتسجيل في المنظومة، منوها إلى أن العملية السابقة تكلفت 300 جنيه فقط.