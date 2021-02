عرض موسيقى لديفيد جيتا من مهبط طائرات برج دبي

عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن منسق الموسيقى الفرنسي ديفيد جيتا ، الذي سيقدم عرضا خيريًا على الهواء مباشرة على سطح برج العرب بدبي.

وقام منسق الموسيقى الفرنسي ديفيد جيتا ، ببث عرض خيري مباشر على قناته على موقع يوتيوب على الهواء مباشرة ، من على مهبط طائرات الهيليكوبتر الواقع على برج العرب جميرا في دبي.

وعرض جيتا ، الذي اختار له شعار "متحدون في المنزل" يهدف إلى دعم عمل اليونيسف مع الأطفال، وكذلك حملة دبي "التعليم بلا انقطاع" الموجهة لدعم التعليم والتعلم عن بعد للأطفال والطلاب والمعلمين في أعقاب جائحة كوفيد -19. ورافق العرض الموسيقى الراقص، عرضا للألعاب النارية.

وترجع أصول الدى جى العالمى ديفيد جيتا إلى المغرب ويحمل الجنسية الفرنسية، وهومن عائلة ميسورة للغاية مما جعله يتفرغ لموهبته ويعيش مع الموسيقى منذ طفولته الذى عشق فيها نوع الموسيقى الهأوس، وتنبأ بأنه سيجتاح العالم خلال السنوات القادمة، وبألفعل حصل ما توقع أطلق ألبومه الأول عام 2002 والذى حمل اسم Just a Little More Love وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا حيث لمع اسمه بشكل كبير.