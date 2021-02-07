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رياضة

تفوق كاسح للفرعون.. ماذا قدم صلاح ومحرز قبل موقعة ليفربول ومانشستر سيتي

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:07 م
محمد صلاح ورياض محرز
محمد صلاح ورياض محرز
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لإيقاف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة الليلة بخطف النقاط الثلاث، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل يأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على الريدز، من أجل تعزيز صدارته لجدول البريميرليج.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع بـ 40 نقطة.

وستشهد مباراة الليلة منافسة قوية بين النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

ويستعرض صدى البلد أرقام محمد صلاح ورياض محرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل مواجهة الليلة " وفقا لموقع هوسكورد العالمي".

محمد صلاح:

- شارك محمد صلاح في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 1944 دقيقة، سجل خلالهما 15 هدفا يتصدر بهم جدول ترتيب هدافي البريميرليج وصنع 3 آخرين.

-  صنع محمد صلاح 3 أهداف في الدوري الإنجليزي

- معدل التسديد على المرمى: 3.4

- نسبة التمريرات الناجحة: 84.6

- التحامات الهواء: 0.7

- رجل المباراة: 3 مرات

- تقييمه في الدوري الإنجليزي حتى الآن: 7.26

رياض محرز:

- شارك رياض محرز في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 1037 دقيقة.

- سجل رياض محرز 5 أهداف في الدوري الإنجليزي وصنع هدفين

- معدل التسديد: 2.1

- تمريرات ناجحة: 86.6

- التحامات الهواء: 0.7

رجل المباراة: مرتين

تقييمه في الدوري الإنجليزي حتى الآن: 7.19
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