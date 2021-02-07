فيفا يشيد بالمقاتل أيمن أشرف: من رحم المعاناة يولد الأمل





وكتب حساب الفيفا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" فقد والدته وشقيقته في حادث مرور أليم، وتعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي، لكنه لملم جراحه وعاد بقوة منذ التحاقه بالأهلي".





وتابع:" فاز بجائزة رجل المباراة في مباراة الدحيل، وحقق لحلمه بمواجهة البايرن، ويطمح في بلوغ النهائي".





وأكمل حساب الفيفا:"أيمن أشرف، من رحم المعاناة يولد الأمل".





ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ، غدا الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بقدرة المقاتل المصري أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي على تخطي الصعوبات وبلوغ المجد.