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رياضة

فيفا يشيد بالمقاتل أيمن أشرف: من رحم المعاناة يولد الأمل

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:20 م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
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محمد السعيد
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بقدرة المقاتل المصري أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي على تخطي الصعوبات وبلوغ المجد.

وكتب حساب الفيفا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" فقد والدته وشقيقته في حادث مرور أليم، وتعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي، لكنه لملم جراحه وعاد بقوة منذ التحاقه بالأهلي".

وتابع:" فاز بجائزة رجل المباراة في مباراة الدحيل، وحقق لحلمه بمواجهة البايرن، ويطمح في بلوغ النهائي".

وأكمل حساب الفيفا:"أيمن أشرف، من رحم المعاناة يولد الأمل".

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ، غدا الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.
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