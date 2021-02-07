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محافظات

محافظة الإسكندرية: غلق منشأتين وتحرير ١٣ محضر أمن صناعي وصحة وتموين

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:49 م
الحملات على المحلات
الحملات على المحلات
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أحمد بسيوني
قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد برفقة محمود بريك رئيس حي عامرية ثان، حملة مكبرة بميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد، للتأكد من االتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بااتخاذ الإجراءات الوقائية.

أسفرت الحملة عن إغلاق ٢منشأة غير مطابق للمواصفات، وأزالت الحملة التعدي على حرم الطريق العام، وتحرير ١٣ محضرا لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية وكذا محاضر تموين.

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وشارك في الحملة ممثلين عن (الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق).

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.

كما شدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الااحترازية مع التأكيد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات ،وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. 
محافظة الإسكندرية: غلق منشأتين وتحرير ١٣ محضر أمن صناعي وصحة وتموين
محافظة الإسكندرية: غلق منشأتين وتحرير ١٣ محضر أمن صناعي وصحة وتموين
محافظة الإسكندرية: غلق منشأتين وتحرير ١٣ محضر أمن صناعي وصحة وتموين
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