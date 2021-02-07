محافظة الإسكندرية: غلق منشأتين وتحرير ١٣ محضر أمن صناعي وصحة وتموين

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد برفقة محمود بريك رئيس حي عامرية ثان، حملة مكبرة بميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد، للتأكد من االتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بااتخاذ الإجراءات الوقائية.
أسفرت الحملة عن إغلاق ٢منشأة غير مطابق للمواصفات، وأزالت الحملة التعدي على حرم الطريق العام، وتحرير ١٣ محضرا لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية وكذا محاضر تموين.
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وشارك في الحملة ممثلين عن (الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق).
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.
كما شدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الااحترازية مع التأكيد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات ،وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.