برشلونة يخطف فوزا صعبا من أمام بيتيس بالدوري الإسباني





ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني، متساويا مع ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط، وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.











وافتتح بوخا إيجليسياس التسجيل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 38، ثم عادل ليونيل ميسي قائد برشلونة النتيجة في الدقيقة 59 بعد دخوله لملعب المباراة بلحظات.











وتقدم برشلونة في النتيجة بعدما سجل فيكتور رويز هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 68، وعادل فيكتور رويز في الدقيقة 75 لصالح ريال بيتيس.











وفي الدقيقة 87 خطف فرانسيسكو ترينكاوي هدف الفوز لصالح برشلونة، وهدف الثلاث نقاط للفريق الكتالوني.

