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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

ويضم التشكيل كلا من: 

محمد الشناوي حارس في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن اشرف وبدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ الألماني مرتين فقط، ولم يواجهه من قبل في كأس العالم للأندية، لكنهما شاركا في بطولة عام 2013 معًا.

كما واجه النادي الأهلي بايرن ميونخ في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

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