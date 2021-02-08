مصرع شخص مجهول صدمه قطار بشربين

لقي شخص مجهول في العقد الثالث من العمر مصرعه بعدما صدمه قطار " شربين - كفر الشيخ" وذلك أثناء محاولته عبور مزلقان " سواقي العرب" مركز شربين بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بإصطدام قطار بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مزلقان " سواقي العرب " بندر شريين ، ووفاته.





وبانتقال ضباط المباحث وسيارة الاسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص في العقد الثالث من العمر من أسفل سانفور مزلقان السكة الحديد المشار إليه " حال غلقه " إصطدم به القطار رقم ( 494 ركاب ) المتجه من شربين إلى كفر الشيخ ، مما أدى إلى حدوث إصابته بجرح تهتكي بالرأس من الجهة اليمنى ، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام ، وتوفي عقب وصوله.









وبالفحص تبين أنه " لا يحمل إثبات شخصية " ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي أو رجال الإدارة وبالتنسيق وقسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة ، أفاد بأن ذلك لم يؤثر على حركة سير القطارات.





وبسؤال عامل المزلقان ويدعى " مختار محمد السيد يونس " ٥٣ عاما ، فنی حركة وبلوك ، ومقيم قرية " طرانيس البحر " دائرة مركز المنصورة أكد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





وجار استكمال الفحص وإتخاذ إجراءات النشر عن المتوفي وتحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.



