بدر بانون: قميص الأهلي شرف وسنحصد برونزية كأس العالم للأندية

قال بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبو الفريق قدموا أفضل ما لديهم أمام بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن الفريق يهدف لاحتلال المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.









وأضاف بانون في تصريحات لقناة "الكاس" عقب اللقاء: "كنا نعلم أننا سنلاعب فريق كبير مثل بايرن ميونيخ، ولكن الحمد لله على النتيجة واللاعبين قدموا أفضل ما لديهم".





واختتم بانون تصريحاته قائلًا: "يجب أن نشرف بقميص الاهلي في المباراة القادمة، وسنلعب على المركز الثالث ويجب على الأهلي أن يحتل مركزا يليق به".



