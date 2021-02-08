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رياضة

بدر بانون: قميص الأهلي شرف وسنحصد برونزية كأس العالم للأندية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:59 م
بدر بانون فى هدف
بدر بانون فى هدف بايرن الثاني فى الاهلي
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محمد رشاد
قال بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبو الفريق قدموا أفضل ما لديهم أمام بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن الفريق يهدف لاحتلال المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.


وأضاف بانون في تصريحات لقناة "الكاس" عقب اللقاء: "كنا نعلم أننا سنلاعب فريق كبير مثل بايرن ميونيخ، ولكن الحمد لله على النتيجة واللاعبين قدموا أفضل ما لديهم".

واختتم بانون تصريحاته قائلًا: "يجب أن نشرف بقميص الاهلي في المباراة القادمة، وسنلعب على المركز الثالث ويجب على الأهلي أن يحتل مركزا يليق به".

وحقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.

هدفا بايرن جاءا عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.
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