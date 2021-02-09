أميرة أبو شقة: السيسي يتابع جميع التفاصيل الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة

قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل التفاصيل الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعدّ مدينة ثقافية واقتصادية، لافتةً إلى أن العاصمة تعد بداية جديدة لدولة متطورة ومتقدمة جديدة.





وأضافت "أبو شقة"، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الطاقة لغة العصر وتحويل السيارات للعمل بالطاقة والغاز تعد أولى حل مشكلات البلد بطريقة خارج الصندوق، مشيرةً إلى أن العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية متكاملة للوصول في النهاية لمصلحة المواطن.





وتابعت أن المواطن يريد اختفاء المخلفات من الشوارع ومن أمام المستشفيات، لافتةً إلى أن الشباب يمثل جزء كبير من مجلس النواب في دورته الحالية، وكلهم ينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب وكلهم على وعي سياسي كبير، وكلهم مثقفين، وأصبحت الدولة تحتضنهم بشكل كبير للتعبير عن رأيهم وعن مشاكل جيلهم.



