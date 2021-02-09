ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أميرة أبو شقة: السيسي يتابع جميع التفاصيل الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل التفاصيل الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعدّ مدينة ثقافية واقتصادية، لافتةً إلى أن العاصمة تعد بداية جديدة لدولة متطورة ومتقدمة جديدة.

وأضافت "أبو شقة"، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الطاقة لغة العصر وتحويل السيارات للعمل بالطاقة والغاز تعد أولى حل مشكلات البلد بطريقة خارج الصندوق، مشيرةً إلى أن العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية متكاملة للوصول في النهاية لمصلحة المواطن.

وتابعت أن المواطن يريد اختفاء المخلفات من الشوارع ومن أمام المستشفيات، لافتةً إلى أن الشباب يمثل جزء كبير من مجلس النواب في دورته الحالية، وكلهم ينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب وكلهم على وعي سياسي كبير، وكلهم مثقفين، وأصبحت الدولة تحتضنهم بشكل كبير للتعبير عن رأيهم وعن مشاكل جيلهم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانى: إنشاء منظومة لخدمات الطرق تساهم فى تقليل البطالة

استيعاب العمالة العائدة من ليبيا.. خبير: مصر حققت انخفاضا في معدل البطالة خلال 2020

برلماني عن تطوير الريف: بداية جديدة لتنظيم القرى وإتاحة فرص للاستثمار

برلمانية: مشروع تطوير الريف المصري يحفظ كرامة المواطن

المواطن فى قلب الدولة .. السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري.. برلمانيون: يساهم فى تغيير حياة وبيئة 55 مليون مصري ويحقق اكتفاء ذاتيا

بعد توقيع اتفاقية بين "200 الحربي" و "MVC".. نواب: السيارات الكهربائية نقلة نوعية لمصر.. وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يساهم في بناء المواطن

ترشيحاتنا

علقة موت.. زوج ينهي حياة زوجته لطلبها الخروج من المنزل

هل الحجاب لفك سحر تعطيل الزواج حرام ؟.. علاج وقف الحال بـ10 آيات

لتجنب الكسل في العبادة.. الإفتاء تنصح بـ 21 كلمة تقال صباحا ومساء

ماتت زوجته ولاحقته الشائعات.. حقيقة وفاة مؤذن المسجد الحرام

موجز السوشيال: أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. ورسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود

حدث ليلا.. أول أسبوع لـ بايدن داخل البيت الأبيض.. أمريكا تؤيد الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.. أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء

بعد 3 أيام من إصابتها.. طفلة مريضة كورونا تفارق الحياة أثناء نومها

تعرف على أسعار بريليانس V6 في السوق المصرية