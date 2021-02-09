سرقوا 17 سيارة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقات.





أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك والزجاج" وكذا سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال" ليلًا مُتخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (17) واقعة بدوائر أقسام شرطة ( أول وثان وثالث المنتزه – سيدى جابر - أول وثان الرمل - أول العامرية ) وأرشدوا عن المسروقات.





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .



