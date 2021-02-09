خبير أمني: المستريح شخص ذكي يختار الضحية من مجتمعه والسجن مصيره

أكد اللواء أشرف يعقوب ، الخبير الأمني، أن أي مستريح لديه الذكاء الكبير في تحديد ضحيته، حيث إنه يمتلك استراتيجة في اختيار ضحاياه، موضحًا ان الضحية يختارها النصاب من نسيج مجتمعه.





وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مثل هذه القضايا تظهر في مصر من فترة لأخرى، مؤكدًا أنه على المواطنين أن يحصلوا على الوعي الكامل في هذه القضايا، مشيرًا إلى أنه حال وجود عملية نصب من أحد الأشخاص، على الجريمة تحرير محضر، حيث إن تحرير عدد من المحاضر ضد الشخص يجعل أهتمام أكبر من قبل الدولة، ويعمل للكشف عنها مباحث الأموال العامة، "المستريح هيخش السجن كده كده".





وأوضح أنه على المواطنين الحذر من التعامل مع أي شخص يغريهم بالمال الكثيف، مؤكدًا وزارة الثقافة لها دور كبير في توعية المواطنين بخطورة هذه القضايا، بجانب دور الإعلام في وضع استراتيجية لمواجهة هذه القضايا