الإذاعي حازم طه: صالح مهران كان يعتز بفترة إذاعة بيانات حرب أكتوبر

نعى الإذاعي حازم طه، الإعلامي الراحل صالح مهران ، قائلا "كان مثقفًا، ولا يبخل بأي معلومة لديه على أحد".





وقال حازم طه، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "فقدنا قيمة كبيرة في المجال الإعلامي".





وأضاف حازم طه "صالح مهران كان يمتاز بالتعدد الثقافي، وكان له رأيه المقدر، و صالح مهران كان يعتز بفترات إذاعة بيانات حرب أكتوبر المجيدة".





وودعت الإذاعة المصرية اليوم، الثلاثاء، الإذاعي الكبير صالح مهران، شيخ الإذاعيين، أحد روادها الأوائل الذين صنعوا أمجادها وشكلوا تاريخها الحافل بالمواقف الوطنية والذكريات الخالدة التي وثّقت تاريخ مصر الحديث.





ويُعد صالح مهران أحد الأصوات الإذاعية المعدودة التي عرفها الشارع المصري في فترة توهج الإذاعة واعتماد المصريين على الراديو كمصدر رئيسي في نقل ومعرفة الأخبار في حقبة الرئيس جمال عبد الناصر وأوائل عهد الرئيس محمد أنور السادات.





بدأ صالح مهران حياته العملية كمقدم للنشرة، حيث زامل الإذاعي القدير فاروق شوشة في أول نشرة قدمها في رمضان عام 1962، ومنها تدرج في المناصب داخل الإذاعة إلى أن تولى إدارة التخطيط الموسيقي والغنائي عام 1991 وكانت من أهم الإدارت التي تقوم عليها الإذاعة آنذاك.



