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رياضة

رسمياً.. علي معلول يغيب عن مباراة الأهلي وبالميراس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي تأكد غيابه عن مباراة بالميراس البرازيلي، التي ستقام مساء غد الخميس.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن علي معلول، أجرى أشعة على العضلة الخلفية، وأظهرت إصابته بشد من الدرجة الأولى بسبب اجهاد اللاعب خلال الفترة الماضية، وسيحتاج من 10 إلى 15 يومًا، راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يبدأ بعدها تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وأكد جون ادوارد، أن علي معلول أبدى انزعاجًا شديدًا من التصريحات التي أطلقها اللاعب السابق محمد عمارة، والتي وضفها خلاله بالأراجوز، مؤكدًا أن النجم التونسي مصدوم من هذه الإساءة.

وأوضح جون ادوارد، أن علي معلول قدّم تاريخًا كبيرًا مع الأهلي، ولا يحق لأحد، اتهامه بالهروب واسم علي معلول قد يكون سببًا في شهرة من يتحدثون عن هروبة امام بايرن ميونخ. 

وأتم: "علي معلول صاحب شخصية قوية ولن يتأثر بهذه الحملات التي غرضها تدمير الفريق".

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