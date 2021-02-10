عازف جيتار يلهم الشباب بكلمات مؤثرة.. تعرف عليها

قال حسام زكي، مؤلف وموزع موسيقي وعازف جيتار، إنه يلعب على الجيتار منذ 10 سنوات، لافتا إلى أنه انقطع في بعض الفترات خلال تلك السنوات عن الجيتار و العزف مما آثر به، لافتا الي ان عزف الجيتار وطوال تلك السنوات هي هوية ولم يثقلها بالدراسة حتى الآن "انا لسة مدرستش الموضوع لحد دلوقتي".





وتابع حسام زكي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تعلم من خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منوها ان الالات الوترية صعبة في تعلمها بأنفسنا، ولكن اكد على فكرة "اللي بيحب حاجه نفسه فيها هيعملها وهيكمل فيها".





وتعد آلة الجيتار من أشهر الآلات الموسيقية فى العالم ، حيث يسعى الكبار والصغار إلى تعلم العزف عليها، فهى آلة لها صوتها المميز الذى يحب أن يسمعه عدد كبير وهناك عدد من الأشخاص أصبحوا لهم اسم كبير ومعروف بهذه الآلة.





ويرجع أصل الجيتار للعهد الروماني القديم لكن المخترج الإسباني أنطونيو دو توراس هو من وضع الأساسيات لتصميم الجيتار الحديث، ويذكر أن هناك العديد من أنواع الجيتار المختلفة وقد قام المخترع الأمريكي ليو فيندر بإختراع الجيتار الكهربائي المعروف في عام 1940.



